Макрон: Трамп усвідомив, що "мирні" обіцянки Путіна - брехня

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що його американський колега Дональд Трамп зрозумів, що російський диктатор Володимир Путін обманював його.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Під час туру Південно-Східною Азією Макрон закликав до "збереження порядку, заснованого на правилах" у глобальному контексті "серйозних дисбалансів". Адже, за його словами, війна в Україні "дестабілізує Азію", а не лише Європу.
Президент Франції також заявив, що, на його думку, Трамп "усвідомив", що Путін його "обманув".
"Я вважаю, що президент Трамп усвідомив: коли президент Путін говорив йому про готовність до миру - він брехав", - акцентував Макрон та закликав до "якомога тривалішого припинення вогню".
Він наголосив: "Те, що відбувається в Україні, є неприйнятним і вкрай серйозним".
"Не можна заявляти про готовність до переговорів і водночас бомбити. Така подвійна риторика демонструє нещирість будь-яких заяв про діалог", - додав Макрон.
Нагадаємо, останні три ночі Російська Федерація масовано атакувала територію України різним озброєнням. Президент США Дональд Трамп спочатку не коментував ці дії росіян.
Однак згодом Трамп заявив, що Путін - збожеволів.
"З ним (Путіним) щось сталося. Він геть збожеволів!" - повідомив Трамп про Путіна в Truth Social, маючи на увазі напад Росії минулої ночі.
Коментуючи останні масовані атаки проти України, Трамп також заявив, що Вашингтон безумовно розглядає можливість введення санкцій проти Росії.
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