Макрон: Трамп усвідомив, що "мирні" обіцянки Путіна - брехня

Під час туру Південно-Східною Азією Макрон закликав до "збереження порядку, заснованого на правилах" у глобальному контексті "серйозних дисбалансів". Адже, за його словами, війна в Україні "дестабілізує Азію", а не лише Європу.

Президент Франції також заявив, що, на його думку, Трамп "усвідомив", що Путін його "обманув".

"Я вважаю, що президент Трамп усвідомив: коли президент Путін говорив йому про готовність до миру - він брехав", - акцентував Макрон та закликав до "якомога тривалішого припинення вогню".

Він наголосив: "Те, що відбувається в Україні, є неприйнятним і вкрай серйозним".

"Не можна заявляти про готовність до переговорів і водночас бомбити. Така подвійна риторика демонструє нещирість будь-яких заяв про діалог", - додав Макрон.

Що передувало

Нагадаємо, останні три ночі Російська Федерація масовано атакувала територію України різним озброєнням. Президент США Дональд Трамп спочатку не коментував ці дії росіян.