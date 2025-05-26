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Макрон: Трамп усвідомив, що "мирні" обіцянки Путіна - брехня

Фото: президент Франції Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що його американський колега Дональд Трамп зрозумів, що російський диктатор Володимир Путін обманював його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Під час туру Південно-Східною Азією Макрон закликав до "збереження порядку, заснованого на правилах" у глобальному контексті "серйозних дисбалансів". Адже, за його словами, війна в Україні "дестабілізує Азію", а не лише Європу. 

Президент Франції також заявив, що, на його думку, Трамп "усвідомив", що Путін його "обманув".

"Я вважаю, що президент Трамп усвідомив: коли президент Путін говорив йому про готовність до миру - він брехав", - акцентував Макрон та закликав до "якомога тривалішого припинення вогню".

Він наголосив: "Те, що відбувається в Україні, є неприйнятним і вкрай серйозним". 

"Не можна заявляти про готовність до переговорів і водночас бомбити. Така подвійна риторика демонструє нещирість будь-яких заяв про діалог", - додав Макрон.

Що передувало

Нагадаємо, останні три ночі Російська Федерація масовано атакувала територію України різним озброєнням. Президент США Дональд Трамп спочатку не коментував ці дії росіян.

Однак згодом Трамп заявив, що Путін - збожеволів.

"З ним (Путіним) щось сталося. Він геть збожеволів!" - повідомив Трамп про Путіна в Truth Social, маючи на увазі напад Росії минулої ночі.

Коментуючи останні масовані атаки проти України, Трамп також заявив, що Вашингтон безумовно розглядає можливість введення санкцій проти Росії.

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