Макрон: Трамп осознал, что "мирные" обещания Путина - ложь

Во время тура по Юго-Восточной Азии Макрон призвал к "сохранению порядка, основанного на правилах" в глобальном контексте "серьезных дисбалансов". Ведь, по его словам, война в Украине "дестабилизирует Азию", а не только Европу.

Президент Франции также заявил, что, по его мнению, Трамп "осознал", что Путин его "обманул".

"Я считаю, что президент Трамп осознал: когда президент Путин говорил ему о готовности к миру - он врал", - акцентировал Макрон и призвал к "как можно более длительному прекращению огня".

Он подчеркнул: "То, что происходит в Украине, является неприемлемым и крайне серьезным".

"Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно бомбить. Такая двойная риторика демонстрирует неискренность любых заявлений о диалоге", - добавил Макрон.

Что предшествовало

Напомним, последние три ночи Российская Федерация массированно атаковала территорию Украины различным вооружением. Президент США Дональд Трамп сначала не комментировал эти действия россиян.