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Макрон та Нетаньяху засудили участь Ірану у війні Росії проти України

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Понеділок 30 січня 2023 14:28
Макрон та Нетаньяху засудили участь Ірану у війні Росії проти України Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент Франції Еммануель Макрон (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент Франції Еммануель Макрон різко засудили активну участь Ірану у війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Ізраїлю.

Так, лідери провели телефонну розмову ввечері 29 січня.

"Прем'єр-міністр Нетаньяху та президент Франції Макрон різко засудили активну участь Ірану у завданні шкоди невинним цивільним особам в Україні", - сказано у повідомленні.

Окрім того, Нетаньяху подякував Макрону за те, що він розділив скорботу сімей, які втратили близьких під час смертоносного терористичного нападу в Єрусалимі.

Політики домовилися найближчим часом зустрітися в рамках постійного діалогу між Ізраїлем і Францією.

Нагадаємо, 27 січня поблизу синагоги в Єрусалимі чоловік почав стріляти у натовп. Внаслідок інциденту семеро людей загинуло, серед них громадянка України Ірина Ковальова.

Тим часом в Україні не сумніваються, що Іран причетний до виробництва та постачання дронів до Росії.

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Нетаньяху Франція Ізраїль Іран Еммануель Макрон
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