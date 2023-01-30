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Макрон и Нетаньяху осудили участие Ирана в войне России против Украины

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Понедельник 30 января 2023 14:28
Макрон и Нетаньяху осудили участие Ирана в войне России против Украины Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Франции Эммануэль Макрон (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Франции Эммануэль Макрон резко осудили активное участие Ирана в войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля/

Так, лидеры провели телефонный разговор вечером 29 января.

"Премьер-министр Нетаньяху и президент Франции Макрон резко осудили активное участие Ирана в причинении вреда невинным гражданским лицам в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, Нетаньяху поблагодарил Макрона за то, что он разделил скорбь семей, которые лишились близких во время смертоносного террористического нападения в Иерусалиме.

Политики договорились в ближайшее время встретиться в рамках постоянного диалога между Израилем и Францией.

Напомним, 27 января вблизи синагоги в Иерусалиме мужчина начал стрелять в толпу. В результате инцидента семь человек погибли, среди них гражданка Украины Ирина Ковалева.

Между тем в Украине не сомневаются, что Иран причастен к производству и поставке дронов России.

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Нетаньяху Франция Израиль Иран Эммануэль Макрон
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