Французький президент Еммануель Макрон спробував виправдати слабку декларацію G20, заявивши, що збори лідерів не місце для прогресу в питанні війні Росії в України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

"Група країн G20 була заснована для вирішення міжнародних економічних, а не політичних питань, тож не обов'язково є майданчиком, де можна очікувати дипломатичного прогресу у війні Росії в Україні", - сказав Макрон.

Таким чином президент Франції спробував виправдати фінальну декларацію, в якій лідери країн висловили підтримку Україні, але так і не засудили дії Москви.

Натомість там лише підкреслили людські страждання, спричинені насильством, і закликали всі держави світу не застосовувати силу для захоплення території.

Що передувало

Нагадаємо, що вчора, 9 вересня, в Індії закінчився саміт двадцяти найбільших економік світу. Метою зустрічі лідерів стало обговорення важливих тем, зокрема економічних. Ця зустріч пройшла без України, проте на ній були присутні представники Росії.

Нагадаємо, лідери "Великої двадцятки" на саміті таки досягли консенсусу щодо спільної декларації. Там згадали й про Україну.

Детальніше щодо рішень в декларації можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Однак після ознайомлення МЗС України розкритикувало слабку заяву G20 щодо України.

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