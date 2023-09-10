Французский президент Эммануэль Макрон попытался оправдать слабую декларацию G20, заявив, что собрание лидеров не место для прогресса в вопросе войне России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

"Группа стран G20 была основана для решения международных экономических, а не политических вопросов, поэтому не обязательно является площадкой, где можно ожидать дипломатического прогресса в войне России в Украине", - сказал Макрон.

Таким образом президент Франции попытался оправдать финальную декларацию, в которой лидеры стран выразили поддержку Украине, но так и не осудили действия Москвы.

Вместо этого там лишь подчеркнули человеческие страдания, вызванные насилием, и призвали все государства мира не применять силу для захвата территории.

Что предшествовало

Напомним, что вчера, 9 сентября, в Индии закончился саммит двадцати крупнейших экономик мира. Целью встречи лидеров стало обсуждение важных тем, в том числе экономических. Эта встреча прошла без Украины, однако на ней присутствовали представители России.

Напомним, лидеры "Большой двадцатки" на саммите достигли консенсуса относительно совместной декларации. Там упомянули и об Украине.

Детальнее о решениях в декларации можно узнать в материале РБК-Украина.

Однако после ознакомления МИД Украины раскритиковало слабое заявление G20 по Украине.

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