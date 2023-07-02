Макрон скасував візит до Німеччини через протести

Президент Франції Еммануель Макрон через протести в країні скасував державний візит до Німеччини, запланований на 2-4 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Зазначається, що 1 липня Макрон подзвонив президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру і повідомив про скасування візиту.

"З огляду на внутрішню ситуацію президент республіки повідомив, що хотів би мати можливість залишитися у Франції протягом наступних кількох днів. Тому обидва президенти домовилися перенести візит до Німеччини на пізніший термін", - йдеться в повідомленні.

Протести у Франції

У Франції п'ятий день продовжуються протести, які почались через вбивство поліцейськими 17-річного юнака алжирського походження. Той порушив ПДР, після чого один з правоохоронців вистрелив в нього. Поліцейські казали, що водій намагався їх збити, однак, записи відеокамер показують, що це не так.

Через це країною покотилась хвиля протестів, затримано понад 2500 осіб, а близько 200 поліцейських зазнали травм в сутичках.

Детальніше про протести у Франції читайте в матеріалі РБК-Україна.

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