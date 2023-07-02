ua ru
Вс, 02 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Макрон отменил визит в Германию из-за протестов

Новина українською →
Воскресенье 02 июля 2023 05:17
Макрон отменил визит в Германию из-за протестов Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Франции Эммануэль Макрон из-за протестов в стране отменил государственный визит в Германию, запланированный на 2-4 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что 1 июля Макрон позвонил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и сообщил об отмене визита.

"Учитывая внутреннюю ситуацию, президент республики сообщил, что хотел бы иметь возможность остаться во Франции в течение следующих нескольких дней. Поэтому оба президента договорились перенести визит в Германию на более поздний срок", - говорится в сообщении.

Протесты во Франции

Во Франции пятый день продолжаются протесты, начавшиеся из-за убийства полицейскими 17-летнего юноши алжирского происхождения. Тот нарушил ПДД, после чего один из правоохранителей выстрелил в него. Полицейские говорили, что водитель пытался их сбить, однако записи видеокамер показывают, что это не так.

Из-за этого по стране покатилась волна протестов, задержаны более 2500 человек, а около 200 полицейских получили травмы в столкновениях.

Детальнее о протестах во Франции читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция
NEWS
Аренда от 4 тысяч. В каком районе Киева самое дешевое жилье
Аренда от 4 тысяч. В каком районе Киева самое дешевое жилье
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны