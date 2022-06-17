Макрон, Шольц и Драги встретились с Зеленским, а Лавров ответил на угрозы Украины по Крымскому мосту: новости за 16 июня

Лидеры Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги посетили Киев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на угрозы Украины по Крымскому мосту, В Украине запретили "Партию Шария". Подробнее о том, что произошло в четверг, 16 июня - в материале РБК-Украина.

Массовые обстрелы населенных пунктов и неудачные вражеские наступления

Российские военные продолжают массовые обстрелы населенных пунктов. Оккупанты пытались продвинуться на фронте, однако получили отпор от ВСУ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Подробнее о ситуации на фронте – в материале РБК-Украина.

Макрон, Шольц и Драги встретились с Зеленским: первые подробности

Лидеры Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги впервые с начала войны посетили Киев. Европейские лидеры посетили Ирпень, после чего встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон также заявил, что все 4 страны (Германия, Франция, Италия и Румыния) поддерживают статус кандидата на членство в ЕС для Украины в привязке к дорожной карте.

Говоря о разрушенных домах и разорванных снарядами улицах, канцлер Германии сказал: "Это многое говорит об агрессивной войне России, которая просто нацелена на уничтожение. Мы должны учитывать это во всем, что мы решаем".

Среди стран Запада есть договоренность не поставлять Украине танки и штурмовые самолеты, чтобы не вступать в конфронтацию с Россией.

Подробнее об основных заявлениях лидеров - в материале РБК-Украина.

Лавров ответил на угрозы Украины по Крымскому мосту

Россия не сбрасывает со счетов угрозы со стороны Украины из-за Керченского моста. В то же время в Кремле уверены, что такие планы потерпят полный крах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Про Керченский мост уже кто-то из его говорящих голов, я не знаю, чем там они разговаривают, произнес угрозу про Крымский мост", - сказал он. Лавров отметил, что у них "армия ответственная", и все эти угрозы берутся на заметку, ведь "дыма без огня не бывает".

ЕК порекомендует статус кандидата для Украины и Молдовы. Но откажет Грузии, - NOS

Европейская комиссия завтра, 17 июня, посоветует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины и Молдовы. Но Грузии могут отказать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нидерландское издание NOS.

Издание со ссылкой на источники пишет, что если страны-участницы ЕС последуют рекомендации Еврокомиссии, то это означает, что при обычной процедуре можно было бы быстро договориться об реформах для Украины для полноправного членства. Однако комиссия может принять формулировку, из-за которой вступление может занять длительное время.

В Украине запретили "Партию Шария"

Восьмой апелляционный административный суд запретил "Партию Шария", которая находится в списке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Сообщается, что вторая попытка запретить "Партию Шария" стала успешной. Год назад Служба безопасности Украины пыталась запретить ее через Окружной административный суд Киева.

В Украине ряд областей накроют грозовые дожди, будут шквалы с градом

Погода в Украине в пятницу, 17 июня, будет с грозовыми дождями в некоторых областях, а осадки занесет к нам атмосферный фронт. Также местами усилится ветер, и при шквалах сила составит до 20 метров в секунду. При этом температура воздуха в целом будет вполне комфортная.