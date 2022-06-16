Макрон, Шольц и Драги встретились с Зеленским: первые подробности

Лидеры Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прибыли в Киев с первым визитом за время войны в Украине. Европейские лидеры посетили Ирпень, после чего встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Подробнее об основных заявлениях лидеров - в материале РБК-Украина ниже.
Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, встреча Зеленского с европейскими лидерами завершилась.
"Украина имеет устойчивую поддержку международной коалиции. Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака", - сообщил он.
Отметим, на 15:00 по Киеву была анонсирована встреча лидеров со СМИ. Однако пока к прессе европейские лидеры и Зеленский не вышли. Стоит добавить, что по состоянию на 16:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога, это уже второй раз за день.
Макрон. Президент Франции назвал увиденное в Ирпене военным преступлением России. Макрон заявил, что Украина должна победить в войне.
"Ирпень в Украине. Мы видели опустошенный город и шрамы варварства. И героизм украинцев, которые остановили наступающую на Киев российскую армию. Украина сопротивляется. Она должна суметь победить", - написал он в соцсети.
Шольц. Говоря о
Драги. Премьер Италии заявил, что лидерам стоило увидеть последствия российской агрессии в Ирпене.
Йоханнис. Президент Румынии после визита в Ирпень призвал привлечь к ответственности российских преступников.
"Нет слов, чтобы описать ту невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы увидели сегодня в Ирпене. Я снова настойчиво призываю, чтобы все российские преступники были привлечены к ответственности", - написал он в соцсети.
Напомним, Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев сегодня утром. Сразу после их приезда в Киеве прозвучал сигнал тревоги. Европейские лидеры прибыли в украинскую столицу на поезде, после чего отправились в отель, а затем - в Ирпень.
Сразу по приезду Макрон выступил с коротким заявлением перед журналистами, назвав их визит знаком европейской поддержки всех украинцев. В свою очередь Шольц заявил, что будет помогать Украине сколько потребуется.
Отметим, кроме Шольца, Макрона и Драги в Киев также прибыл президент Румынии Клаус Йоханнис.