Макрон сегодня поговорит с Зеленским после беседы с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня вечером проведет телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ранее сегодня он уже созванивался с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Сообщается, что Макрон более часа разговаривал по телефону с Путиным, но французская сторона пока никаких подробностей беседы не публиковала.

"Позже сегодня вечером, в 19:00 по парижскому времени (20:00 по Киеву, - ред.), Макрон должен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским", - пишет издание.