Макрон сьогодні поговорить із Зеленським після бесіди з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні ввечері проведе телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Раніше сьогодні він вже зідзвонювався з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

Повідомляється, що Макрон більше години розмовляв по телефону з Путіним, але французька сторона поки ніяких подробиць бесіди не публікувала.

"Пізніше сьогодні ввечері, о 19:00 за паризьким часом (20:00 за Києвом, - ред.), Макрон має поговорити з президентом України Володимиром Зеленським", - пише видання.