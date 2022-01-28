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Макрон сьогодні поговорить із Зеленським після бесіди з Путіним

Автор: Юлія Бойко

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні ввечері проведе телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Раніше сьогодні він вже зідзвонювався з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Повідомляється, що Макрон більше години розмовляв по телефону з Путіним, але французька сторона поки ніяких подробиць бесіди не публікувала.

"Пізніше сьогодні ввечері, о 19:00 за паризьким часом (20:00 за Києвом, - ред.), Макрон має поговорити з президентом України Володимиром Зеленським", - пише видання.

Нагадаємо, сьогодні російська сторона повідомила, що Путін і Макрон обговорювали так звані "гарантії безпеки", а також мирне врегулювання на Донбасі. У повідомленні Кремля окремий акцент зроблено на тому, що Путін заявив про необхідність налагодження прямого діалогу Києва з окупантами в Донецьку і Луганську для оформлення особливого статусу Донбасу.

Напередодні Зеленський говорив з президентом США Джо Байденом, під час дзвінка український президент заявив про готовність до нового саміту "нормандської четвірки".

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінЕммануель Макрон