Зеленский созвонился с Байденом: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден созвонились вечером 27 января. Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину и ответа США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" РФ.

О чем Зеленский и Байден планировали говорить:

мирное урегулирование конфликта на Донбассе;

вопросы безопасности, в частности энергетической;

сотрудничество в оборонной сфере;

помощь украинской экономике;

прогресс в антиолигархической реформе.

Кроме того, как заявляли в Белом доме, Байден планировал рассказать Зеленскому о последних дипломатических контактах между США и Россией.

Что рассказал Зеленский о звонке

Украинский президент опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказал о длительном телефонном разговоре с лидером США.

Как рассказал Зеленский, он вместе с Байденом:

обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины;

согласовали совместные действия на будущее;

обсудили возможности финансовой поддержки Украины.

Второй разговор с начала года

Этот телефонный звонок стал уже вторым за январь и третьим за последние два месяца. Интенсивность переговоров связана, прежде всего, с накоплением российских войск вокруг Украины и угрозой полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, вчера американская сторона передала России свой ответ на ее предложения по "гарантиям безопасности" в Европе. Москва требует, чтобы НАТО отказалось от расширения на Восток путем вступления Украины, однако США и Альянс ответили на это отказом.

Также вчера в Париже состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Украинская сторона назвала эту встречу реанимацией нормандского формата в целом. Вашингтон неоднократно выражал готовность содействовать работе "Нормандии", как в составе формата, так и вне его.