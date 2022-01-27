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Зеленский созвонился с Байденом: первые подробности

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Киев, Четверг 27 января 2022 22:57
Зеленский созвонился с Байденом: первые подробности Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Зеленский, лидеры США и Украины
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден созвонились вечером 27 января. Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину и ответа США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" РФ.

Первые подробности разговора двух лидеров - в материале РБК-Украина.

О чем Зеленский и Байден планировали говорить:

  • мирное урегулирование конфликта на Донбассе;
  • вопросы безопасности, в частности энергетической;
  • сотрудничество в оборонной сфере;
  • помощь украинской экономике;
  • прогресс в антиолигархической реформе.

Кроме того, как заявляли в Белом доме, Байден планировал рассказать Зеленскому о последних дипломатических контактах между США и Россией.

Что рассказал Зеленский о звонке

Украинский президент опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказал о длительном телефонном разговоре с лидером США.

Как рассказал Зеленский, он вместе с Байденом:

  • обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины;
  • согласовали совместные действия на будущее;
  • обсудили возможности финансовой поддержки Украины.

Зеленский созвонился с Байденом: первые подробности

Второй разговор с начала года

Этот телефонный звонок стал уже вторым за январь и третьим за последние два месяца. Интенсивность переговоров связана, прежде всего, с накоплением российских войск вокруг Украины и угрозой полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, вчера американская сторона передала России свой ответ на ее предложения по "гарантиям безопасности" в Европе. Москва требует, чтобы НАТО отказалось от расширения на Восток путем вступления Украины, однако США и Альянс ответили на это отказом.

Также вчера в Париже состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Украинская сторона назвала эту встречу реанимацией нормандского формата в целом. Вашингтон неоднократно выражал готовность содействовать работе "Нормандии", как в составе формата, так и вне его.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял о шансе предотвратить проведение российской военной операции в Украине.

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