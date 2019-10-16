Макрон считает, что рано начинать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС

Напомним, совет ЕС не смог во вторник принять решение о начале переговоров о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии, поскольку переговоры заблокировала Франция, Нидерланды и Дания. Теперь вопрос будут обсуждать лидеры Евросоюза на саммите 17-18 октября в Брюсселе.

Переговоры о вступление этих стран в ЕС должны были состояться летом, но в июне Совет Европы отложил переговоры по вступлению Албании и Северной Македонии в ЕС.

Кроме этого, Макрон заявил, что сделка по Brexit может быть заключена в ближайшие часы. Он заявил о позитивных сигналах с британской стороны.