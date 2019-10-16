Макрон вважає, що рано починати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС

Нагадаємо, рада ЄС не змогла у вівторок ухвалити рішення про початок переговорів про вступ у співтовариство Албанії та Північної Македонії, оскільки переговори заблокувала Франція, Нідерланди та Данія. Тепер питання будуть обговорювати лідери Євросоюзу на саміті 17-18 жовтня в Брюсселі.

Переговори про вступ цих країн до ЄС повинні були відбутися влітку, але в червні Рада Європи відклала переговори щодо вступу Албанії та Північної Македонії в ЄС.

Крім цього, Макрон заявив, що угода з Brexit може бути укладена в найближчі години. Він заявив про позитивні сигнали з британської сторони.