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Макрон считает, что членство в ЕС не обеспечит Украине стабильности

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Украина, Среда 15 июня 2022 19:48
Макрон считает, что членство в ЕС не обеспечит Украине стабильности Фото: Эммануэль Макрон (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Вступление в Европейский Союз "не может быть единственным ответом на стабильность" таких соседних стран, как Украина, Молдова и Грузия.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Прежде всего потому, что это процесс, который справедливо требователен, и потому, что мы также должны продолжать упрощать нашу Европу, чтобы она была более эффективной", - сказал Макрон во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Он подчеркнул важность построения более широкого европейского политического сообщества для сотрудничества по ключевым вопросам, таким как оборона и безопасность, которая не заменит присоединение.

Лидеры ЕС соберутся в конце июня в Брюсселе, чтобы обсудить кандидатуры Украины, Молдовы и Грузии. Это будет последний саммит ЕС во время председательства Франции.

"Моя роль - достичь консенсуса", - сказал Макрон.

По словам Макрона, Франция выступила с инициативой возглавить Европейскую платформу поддержки Молдовы, которая обещает восточноевропейской стране 650 миллионов евро.

Напомним, макрон заявил, что Украине придется снова сесть за стол переговоров с Россией.

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