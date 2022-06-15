Макрон вважає, що членство в ЄС не забезпечить Україні стабільності
Вступ до Європейського Союзу "не може бути єдиною відповіддю на стабільність" таких сусідніх країн, як Україна, Молдова та Грузія.
Про це заявиви президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Перш за все тому, що це процес, який справедливо вимогливий, і тому, що ми також повинні продовжувати спрощувати нашу Європу, щоб вона була ефективнішою", - сказав Макрон під час спільної прес-конференції з президентом Молдови Майєю Санду.
Він наголосив на важливості побудови ширшої європейської політичної спільноти для співпраці з ключових питань, таких як оборона та безпека, яка не замінить приєднання.
Лідери ЄС зберуться наприкінці червня в Брюсселі, щоб обговорити кандидатури України, Молдови та Грузії. Це буде останній саміт ЄС під час головування Франції.
"Моя роль - досягти консенсусу", - сказав Макрон.
За словами Макрона, Франція також виступила з ініціативою очолити Європейську платформу підтримки Молдови, яка обіцяє східноєвропейській країні 650 мільйонів євро.
Нагадаємо, макрон заявив, що Україні доведеться знову сісти за стіл переговорів з Росією.
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