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Макрон вважає, що членство в ЄС не забезпечить Україні стабільності

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Україна, Середа 15 червня 2022 19:48
Макрон вважає, що членство в ЄС не забезпечить Україні стабільності Фото: Еммануель Макрон (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Вступ до Європейського Союзу "не може бути єдиною відповіддю на стабільність" таких сусідніх країн, як Україна, Молдова та Грузія.

Про це заявиви президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Перш за все тому, що це процес, який справедливо вимогливий, і тому, що ми також повинні продовжувати спрощувати нашу Європу, щоб вона була ефективнішою", - сказав Макрон під час спільної прес-конференції з президентом Молдови Майєю Санду.

Він наголосив на важливості побудови ширшої європейської політичної спільноти для співпраці з ключових питань, таких як оборона та безпека, яка не замінить приєднання.

Лідери ЄС зберуться наприкінці червня в Брюсселі, щоб обговорити кандидатури України, Молдови та Грузії. Це буде останній саміт ЄС під час головування Франції.

"Моя роль - досягти консенсусу", - сказав Макрон.

За словами Макрона, Франція також виступила з ініціативою очолити Європейську платформу підтримки Молдови, яка обіцяє східноєвропейській країні 650 мільйонів євро.

Нагадаємо, макрон заявив, що Україні доведеться знову сісти за стіл переговорів з Росією.

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