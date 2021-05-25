UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Макрон: санкционная политика в отношении России уже не эффективна, ЕС должен найти другую

Автор: РБК-Украина

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что санкционная политика Европейского союза в отношении России уже не эффективна. Поэтому ЕС необходимо искать другие рычаги давления.

Об этом сообщает издание Ouest France.

"Политика наращивания санкций в отношении России по долгосрочным проблемам больше не является эффективной", - заявил он.

Французский президент добавил, что поручил подготовку доклада, который должен определить, какой должна быть стратегия в отношении РФ. Он заявил, что доклад должен быть подготовлен уже в июне.

"Мы находимся в момент истины в отношениях с Россией, который подталкивает нас к глубокому пересмотру наших отношений. Для меня это всего лишь шаг", - заявил он.

Напомним, Макрон призвал Путина уменьшить напряженность в отношениях с Украиной.

Также он пообещал не допустить новых военных операций на территории Украины.

Ранее украинский посол Андрей Мельник считает, что Путин маскирует намерения, а российская тяжелая техника остается вблизи украинской границы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ФранцияРоссийская ФедерацияЭммануэль МакронСанкции против России