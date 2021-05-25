Макрон: санкционная политика в отношении России уже не эффективна, ЕС должен найти другую

"Политика наращивания санкций в отношении России по долгосрочным проблемам больше не является эффективной", - заявил он.

Французский президент добавил, что поручил подготовку доклада, который должен определить, какой должна быть стратегия в отношении РФ. Он заявил, что доклад должен быть подготовлен уже в июне.

"Мы находимся в момент истины в отношениях с Россией, который подталкивает нас к глубокому пересмотру наших отношений. Для меня это всего лишь шаг", - заявил он.