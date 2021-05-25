Макрон: санкційна політика щодо Росії вже не ефективна, ЄС повинен знайти іншу

"Політика нарощування санкцій щодо Росії з довгострокових проблем більше не є ефективною", - заявив він.

Французький президент додав, що доручив підготовку доповіді, яка має визначити, якою має бути стратегія щодо РФ. Він заявив, що доповідь має бути підготовлена вже в червні.

"Ми знаходимося в момент істини у відносинах з Росією, який підштовхує нас до глибокого перегляду наших відносин. Для мене це всього лише крок", - заявив він.