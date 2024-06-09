Макрон розпустив парламент на тлі провалу на виборах до Європарламенту

Вибори в Європарламент

З 6 по 9 червня по всьому Євросоюзу проходили вибори до Європарламенту. Громадяни ЄС вирішували, хто отримає 720 крісел в новому скликанні ЄП.

У Німеччині, за результатами екзитполів, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" обходить партію канцлера Олафа Шольца. Однак безперечну перемогу здобувають консерватори з ХДС/ХСС.

Як може виглядати новий склад Європарламенту та що це означатиме для ЄС, - читайте за посиланням.

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