UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон розпустив парламент на тлі провалу на виборах до Європарламенту

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький, Мілан Лєліч

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів - нижньої палати французького парламенту. Це сталося після появи попередніх результатів виборів в Європарламент у Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Макрон виступив зі звернення до нації після того, як французькі ЗМІ оголосили результатів екзитполів на виборах до Європарламенту. Екзитполи передбачають перемогу партії "Національне об'єднання", лідеркою якої була проросійська Марін Ле Пен.

, - оголосив президент Франції.

Перший тур позачергових виборів до парламенту пройде вже 30 червня. Другий - 7 липня.

Чому Макрон розпустив Національні збори

Вибори в Європарламент

З 6 по 9 червня по всьому Євросоюзу проходили вибори до Європарламенту. Громадяни ЄС вирішували, хто отримає 720 крісел в новому скликанні ЄП.

У Німеччині, за результатами екзитполів, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" обходить партію канцлера Олафа Шольца. Однак безперечну перемогу здобувають консерватори з ХДС/ХСС.

Як може виглядати новий склад Європарламенту та що це означатиме для ЄС, - читайте за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЕммануель МакронПарламентські вибори