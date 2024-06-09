Макрон розпустив парламент на тлі провалу на виборах до Європарламенту

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів - нижньої палати французького парламенту. Це сталося після появи попередніх результатів виборів в Європарламент у Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Макрон виступив зі звернення до нації після того, як французькі ЗМІ оголосили результатів екзитполів на виборах до Європарламенту. Екзитполи передбачають перемогу партії "Національне об'єднання", лідеркою якої була проросійська Марін Ле Пен.
, - оголосив президент Франції.
Перший тур позачергових виборів до парламенту пройде вже 30 червня. Другий - 7 липня.
З 6 по 9 червня по всьому Євросоюзу проходили вибори до Європарламенту. Громадяни ЄС вирішували, хто отримає 720 крісел в новому скликанні ЄП.
У Німеччині, за результатами екзитполів, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" обходить партію канцлера Олафа Шольца. Однак безперечну перемогу здобувають консерватори з ХДС/ХСС.
Як може виглядати новий склад Європарламенту та що це означатиме для ЄС, - читайте за посиланням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.