Макрон распустил парламент на фоне провала на выборах в Европарламент

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания - нижней палаты французского парламента. Это произошло после появления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Макрон выступил с обращением к нации после того, как французские СМИ объявили результаты экзитполов на выборах в Европарламент. Экзитполы предвещают победу партии "Национальное объединение", лидером которой была пророссийский политик Марин Ле Пен.
, - объявил президент Франции.
Первый тур внеочередных выборов в парламент пройдет уже 30 июня. Второй - 7 июля.
С 6 по 9 июня по всему Евросоюзу проходили выборы в Европарламент. Граждане ЕС решали, кто получит 720 кресел в новом созыве ЕП.
В Германии, по результатам экзитполов, ультраправая "Альтернатива для Германии" обходит партию канцлера Олафа Шольца. Однако несомненную победу одерживают консерваторы из ХДС/ХСС.
Как может выглядеть новый состав Европарламента и что это значит для ЕС, - читайте по ссылке.
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