Макрон распустил парламент на фоне провала на выборах в Европарламент

Выборы в Европарламент

С 6 по 9 июня по всему Евросоюзу проходили выборы в Европарламент. Граждане ЕС решали, кто получит 720 кресел в новом созыве ЕП.

В Германии, по результатам экзитполов, ультраправая "Альтернатива для Германии" обходит партию канцлера Олафа Шольца. Однако несомненную победу одерживают консерваторы из ХДС/ХСС.

Как может выглядеть новый состав Европарламента и что это значит для ЕС, - читайте по ссылке.

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