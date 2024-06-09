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Макрон распустил парламент на фоне провала на выборах в Европарламент

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Милан Лелич

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания - нижней палаты французского парламента. Это произошло после появления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Макрон выступил с обращением к нации после того, как французские СМИ объявили результаты экзитполов на выборах в Европарламент. Экзитполы предвещают победу партии "Национальное объединение", лидером которой была пророссийский политик Марин Ле Пен.

, - объявил президент Франции.

Первый тур внеочередных выборов в парламент пройдет уже 30 июня. Второй - 7 июля.

Почему Макрон распустил Национальное собрание

Выборы в Европарламент

С 6 по 9 июня по всему Евросоюзу проходили выборы в Европарламент. Граждане ЕС решали, кто получит 720 кресел в новом созыве ЕП.

В Германии, по результатам экзитполов, ультраправая "Альтернатива для Германии" обходит партию канцлера Олафа Шольца. Однако несомненную победу одерживают консерваторы из ХДС/ХСС.

Как может выглядеть новый состав Европарламента и что это значит для ЕС, - читайте по ссылке.

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ФранцияЭммануэль МакронПарламентские выборы