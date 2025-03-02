Макрон розповів про нову місію "заспокоїти стосунки" між Україною та США

Описуючі у розмові з представниками ЗМІ емоційну бесіду між Трампом і Зеленським у п'ятницю в Овальному кабінеті французький президент зазначив, що "прес-конференція пішла не так".

При цьому Макрон не вважає, що такий "сюрреалістичний момент" є синонімом розриву у відносинах між країнами.

"Я думаю, що крім гніву, всім потрібно повернутися до спокою, до поваги і визнання, щоб ми могли конкретно рухатися вперед, тому що те, що поставлено на карту, надто важливе", - наполягає він.

Також Макрон розповів, що поставив перед собою "нову місію" - це "заспокоїти стосунки" між лідерами України та США.

У п'ятницю ввечері президент Франції зателефонував українському та американському колегам.

"На ці теми краще мати стратегічну та конфіденційну дискусію, щоб просуватися вперед і з'ясовувати непорозуміння між людьми, але не при свідках", - зазначив Макрон.

Повідомляється, що Зеленський під час телефонної розмови з французьким лідером висловив бажання "відновити діалог" із Вашингтоном, зокрема, щодо контракту щодо корисних копалин, який він мав підписати у Вашингтоні.

Також Макрон висловив переконання, що у Штатів немає іншого виходу, як також відновити цей діалог.

"Очевидне призначення американців - бути на боці українців, я в цьому не сумніваюся. Те, що Сполучені Штати зробили за останні три роки, цілком відповідає їхнім дипломатичним і військовим традиціям. Я хочу дати зрозуміти американцям, що відмежування від України не в їхніх інтересах", - наголосив він.

Коментуючі чутки, що Трамп може зараз більш прагнути укласти "перемир'я" з російським диктатором Володимиром Путіним, ніж поважати старі цінності Америки, Макрон назвав це помилкою.

"Звичайно, ми всі згодні укласти мир. Але не може бути справедливого і тривалого миру, коли Україну покинуть", - акцентує увагу президент Франції.

Також Макрон запевняє, що якби Вашингтон погодився "підписати перемир'я без будь-яких гарантій безпеки для України ", то його "здатність геостратегічного стримування щодо Росії, Китаю та інших зникла б того ж дня".

"Амбіції Дональда Трампа протилежні цьому", - вважає президент Франції.

Макрон також переконаний, що нині путінська Росія становить екзистенційну небезпеку для Європи як ніколи.

"На наших кордонах переозброєна та агресивна Росія. Він (Путін, - ред.) здійснює терористичні дії та масштабні кампанії дезінформації тут і в Європі. Він переконаний, що якщо господаря Кремля ніхто не зупинить, він обов'язково поїде до Молдови і, можливо, далі до Румунії", - висловився французький лідер.

Також Макрон наголошує, що "на карту поставлена ​​наша безпека".

Попри усі перешкоди, президент Франції залишається переконаним, що шлях до "міцного та тривалого миру" все ще можливий. Макрон не відмовився від ідеї, розробленої разом з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо розгортання європейських військ, які б запропонували гарантії безпеки для України.