Макрон рассказал о новой миссии "успокоить отношения" между Украиной и США

Описывая в разговоре с представителями СМИ эмоциональную беседу между Трампом и Зеленским в пятницу в Овальном кабинете французский президент отметил, что "пресс-конференция пошла не так".

При этом Макрон не считает, что такой "сюрреалистический момент" является синонимом разрыва в отношениях между странами.

"Я думаю, что помимо гнева, всем нужно вернуться к спокойствию, к уважению и признанию, чтобы мы могли конкретно двигаться вперед, потому что то, что поставлено на карту, слишком важно", - настаивает он.

Также Макрон рассказал, что поставил перед собой "новую миссию" - это "успокоить отношения" между лидерами Украины и США.

В пятницу вечером президент Франции позвонил украинскому и американскому коллегам.

"На эти темы лучше иметь стратегическую и конфиденциальную дискуссию, чтобы продвигаться вперед и выяснять недоразумения между людьми, но не при свидетелях", - отметил Макрон.

Сообщается, что Зеленский во время телефонного разговора с французским лидером выразил желание "возобновить диалог" с Вашингтоном, в частности, по контракту по полезным ископаемым, который он должен был подписать в Вашингтоне.

Также Макрон выразил убеждение, что у Штатов нет другого выхода, как также возобновить этот диалог.

"Очевидное назначение американцев - быть на стороне украинцев, я в этом не сомневаюсь. То, что Соединенные Штаты сделали за последние три года, вполне соответствует их дипломатическим и военным традициям. Я хочу дать понять американцам, что отмежевание от Украины не в их интересах", - подчеркнул он.

Комментируя слухи, что Трамп может сейчас больше стремиться заключить "перемирие" с российским диктатором Владимиром Путиным, чем уважать старые ценности Америки, Макрон назвал это ошибкой.

"Конечно, мы все согласны заключить мир. Но не может быть справедливого и длительного мира, если Украину покинут", - акцентирует внимание президент Франции.

Также Макрон уверяет, что если бы Вашингтон согласился "подписать перемирие без каких-либо гарантий безопасности для Украины", то его "способность геостратегического сдерживания в отношении России, Китая и других исчезла бы в тот же день".

"Амбиции Дональда Трампа противоположны этому", - считает президент Франции.

Макрон также убежден, что сейчас путинская Россия представляет экзистенциальную опасность для Европы как никогда.

"На наших границах перевооруженная и агрессивная Россия. Он (Путин, - ред.) проводит террористические действия и масштабные кампании дезинформации здесь и в Европе. Он убежден, что если хозяина Кремля никто не остановит, он обязательно поедет в Молдову и, возможно, дальше в Румынию", - высказался французский лидер.

Также Макрон отмечает, что "на карту поставлена наша безопасность".

Несмотря на все препятствия, президент Франции остается убежденным, что путь к "прочному и длительному миру" все еще возможен. Макрон не отказался от идеи, разработанной вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по развертыванию европейских войск, которые бы предложили гарантии безопасности для Украины.