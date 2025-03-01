Макрон нагадав Трампу, хто "грається у Третю світову війну"

Президент Франції Еммануель Макрон не погодився зі словами президента США Дональда Трампа про те, що нібито український лідер Володимир Зеленський "грає у Третю світову війну". З його слів, це робить російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Макрон заявив, що "якщо хтось грає в Третю світову війну, то це Володимир Путін", а не Володимир Зеленський.

"Людину, яка погрожує нам ядерною зброєю і грає в Третю світову війну, не варто шукати в Києві. Нам краще шукати в Москві", - додав він.

Він наголосив, що агресор - це Росія, а жертва агресії - Україна.

"Ми повинні подякувати всім, хто допоміг. Ми повинні поважати тих, хто бореться з самого початку, тому що вони борються за свою гідність, свою незалежність, за своїх дітей і за безпеку Європи", – сказав Макрон.