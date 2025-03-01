Макрон нагадав Трампу, хто "грається у Третю світову війну"
Президент Франції Еммануель Макрон не погодився зі словами президента США Дональда Трампа про те, що нібито український лідер Володимир Зеленський "грає у Третю світову війну". З його слів, це робить російський диктатор Володимир Путін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Макрон заявив, що "якщо хтось грає в Третю світову війну, то це Володимир Путін", а не Володимир Зеленський.
"Людину, яка погрожує нам ядерною зброєю і грає в Третю світову війну, не варто шукати в Києві. Нам краще шукати в Москві", - додав він.
Він наголосив, що агресор - це Росія, а жертва агресії - Україна.
"Ми повинні подякувати всім, хто допоміг. Ми повинні поважати тих, хто бореться з самого початку, тому що вони борються за свою гідність, свою незалежність, за своїх дітей і за безпеку Європи", – сказав Макрон.
Перепалка Трампа і Зеленського
28 лютого президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Вашингтоні. Очікувалося, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини. Вона передбачає створення інвестиційного фонду, куди Україна вноситиме 50% прибутку з продажу своїх ресурсів.
Під час спілкування з журналістами Зеленський подискутував із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Це сталося після того, як Венс заявив, що дипломатія з Росією - це єдиний шлях до врегулювання конфлікту (війни в Україні). Зеленський відреагував на слова, запитавши, про яку дипломатію говорить Венс, згадавши те, що Росія не виконувала попередніх домовленостей. Це, своєю чергою, викликало роздратування у Трампа, після чого він звинуватив українського лідера в "грі з Третьою світовою війною".
Далі розпочалася закрита частина зустрічі, але за кілька хвилин стало відомо, що адміністрація Трампа припиняє переговори з українською делегацією. Зеленський достроково залишив Білий дім, підписання угоди, як і спільна прес-конференція, було скасовано.
Незабаром європейські лідери висловили свою підтримку Україні.