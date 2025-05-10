Макрон розкрив, хто моніторитиме перемир'я в Україні

Він розповів, що США взяли на себе зобов'язання стежити за дотриманням 30-денного припинення вогню, яке було запропоновано Європою. При цьому участь візьмуть і всі партнери з "колації рішучих".

"(За припиненням вогню - ред.) стежитимуть в основному Сполучені Штати Америки, у чому братимуть участь усі європейці... Це питання готуватиметься і координуватиметься американцями та європейцями", - сказав Макрон.

Він також зазначив, що перемир'я відкриє шлях до "негайної роботи і переговорів сторін, залучених до конфлікту, для побудови міцного і довгострокового миру".