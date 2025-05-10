Макрон розкрив, хто моніторитиме перемир'я в Україні

Сьогодні Росії було запропоновано 30-денне припинення вогню в Україні. Головну роль у моніторингу та дотриманні перемир'я відіграватимуть США, але участь візьмуть і європейці.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію в Києві.
Він розповів, що США взяли на себе зобов'язання стежити за дотриманням 30-денного припинення вогню, яке було запропоновано Європою. При цьому участь візьмуть і всі партнери з "колації рішучих".
"(За припиненням вогню - ред.) стежитимуть в основному Сполучені Штати Америки, у чому братимуть участь усі європейці... Це питання готуватиметься і координуватиметься американцями та європейцями", - сказав Макрон.
Він також зазначив, що перемир'я відкриє шлях до "негайної роботи і переговорів сторін, залучених до конфлікту, для побудови міцного і довгострокового миру".
Нагадаємо, сьогодні в Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих". Зокрема, у столиці були присутні президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і глава уряду Польщі Дональд Туск.
До цих переговорів і, після, вони провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. За підсумками Росії було виставлено дедлайн для згоди на перемир'я в Україні.
Зокрема, під час пресконференції Зеленський повідомив, що вже з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню в Україні. У разі, якщо Москва відмовиться від цього, тоді на Росію чекають нові санкції.
До слова, Макрон зазначив, що санкційний пакет уже підготовлено.
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