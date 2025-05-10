Макрон раскрыл, кто будет мониторить перемирие в Украине

Сегодня России было предложено 30-дневное прекращение огня в Украине. Главную роль в мониторинге и соблюдении перемирия будут играть США, но участие возьмут и европейцы.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Киеве.
Он рассказал, что США взяли на себя обязательство следить за соблюдением 30-дневного прекращения огня, которое было предложено Европой. При этом участие возьмут и все партнеры из "колации решительных".
"(За прекращением огня - ред.) будут следить в основном Соединные Штаты Америки, в чем будут участвовать все европейцы... Этот вопрос будет готовиться и координироваться американцами и европейцами", - сказал Макрон.
Он также отметил, что перемирие откроет путь к "немедленной работе и переговорам сторон, вовлеченных в конфликт, для построения прочного и долгосрочного мира".
Напомним, сегодня в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных". В частности, в столице присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министра Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава правительства Польши Дональд Туск.
До этих переговоров и, после, они провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам России был выставлен дедлайн для согласия на перемирие в Украине.
В частности, в ходе пресс-конференции Зеленский сообщил, что уже с понедельника 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня в Украине. В случае, если Москва откажется от этого, тогда Россию ждут новые санкции.
К слову, Макрон отметил, что санкционный пакет уже подготовлен.
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