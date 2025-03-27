Макрон розкритикував Росію за маніпуляції і затягування перемир'я

У рамках саміту "коаліції охочих", який відбувається в Парижі 27 березня, Макрон зробив кілька заяв щодо врегулювання війни в Україні.

За даними The Guardian, президент Франції звинуватив Росію у відмові підписати запропоноване перемир’я та спробах висунути нові умови. Також він розкритикував "вигадки та неправду", які поширює Москва щодо України та припинення вогню.

Разом з тим Макрон заявив, що вітає роль президента США Дональда Трампа у веденні мирних переговорів. Він підкреслив, що перебуває "у постійному контакті" з американським колегою, а також висловив захоплення мужністю президента України Володимира Зеленського.

Також Макрон визначив чітку ціль "коаліції охочих", яка зібралася на саміт у Парижі.

"Зрештою, виграти мир, а для цього ми маємо забезпечити Україні найкращі умови для переговорів і гарантувати, що укладений мир буде міцним і тривалим", - наголосив президент Франції.

Перемир'я в Україні

Нагадаємо, днями у Саудівській Аравії відбулися переговори між Україною та США, а також окрема зустріч представників США і Росії. У Вашингтоні заявили про досягнення домовленостей з обома сторонами щодо гарантування безпеки судноплавства в Чорному морі.

Україна підтвердила, що на зустрічах у Саудівській Аравії порушувалися питання безпеки судноплавства та захисту портової інфраструктури. Також одним з пунктів переговорів була заборона ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас Москва після переговорів оприлюднила власну заяву, в якій наголосила, що положення щодо безпеки в Чорному морі та відновлення експорту російської сільгосппродукції набудуть чинності лише після зняття санкцій із російських виробників і експортерів продовольства.