Макрон раскритиковал Россию за манипуляции и затягивание перемирия

Президент Франции Эмануэль Макрон раскритиковал позицию Кремля относительно перемирия в Украине и фейки, которые распространяет Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В рамках саммита "коалиции желающих", который проходит в Париже 27 марта, Макрон сделал несколько заявлений по урегулированию войны в Украине.
По данным The Guardian, президент Франции обвинил Россию в отказе подписать предложенное перемирие и попытках выдвинуть новые условия. Также он раскритиковал "выдумки и ложь", которые распространяет Москва относительно Украины и прекращения огня.
Вместе с тем Макрон заявил, что приветствует роль президента США Дональда Трампа в ведении мирных переговоров. Он подчеркнул, что находится "в постоянном контакте" с американским коллегой, а также выразил восхищение мужеством президента Украины Владимира Зеленского.
Также Макрон определил четкую цель "коалиции желающих", которая собралась на саммит в Париже.
"В конце концов, выиграть мир, а для этого мы должны обеспечить Украине лучшие условия для переговоров и гарантировать, что заключенный мир будет прочным и длительным", - подчеркнул президент Франции.
Напомним, на днях в Саудовской Аравии состоялись переговоры между Украиной и США, а также отдельная встреча представителей США и России. В Вашингтоне заявили о достижении договоренностей с обеими сторонами по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.
Украина подтвердила, что на встречах в Саудовской Аравии поднимались вопросы безопасности судоходства и защиты портовой инфраструктуры. Также одним из пунктов переговоров был запрет ударов по энергетической инфраструктуре.
В то же время Москва после переговоров обнародовала собственное заявление, в котором подчеркнула, что положения о безопасности в Черном море и восстановлении экспорта российской сельхозпродукции вступят в силу только после снятия санкций с российских производителей и экспортеров продовольствия.
После такого заявления Москвы президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в манипуляциях и лжи относительно перемирия на Черном море и в энергетическом секторе. Он заявил, что РФ пытается "перекрутить договоренности и фактически обмануть весь мир".
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