Макрон різко відповів критикам "гарантій безпеки" для РФ і назвав їх "моралістами"

"Наприкінці нам доведеться посадити всіх за стіл. І нехай усі європейці та західники, які дають мені уроки моралі, пояснять мені, з ким вони будуть сидіти за цим столом. Я не хочу, щоб тільки китайці і турки вели переговори у майбутньому", - сказав президент Франції.

При цьому, за його словами, наразі гарантії безпеки для Росії не стоять на порядку денному у Франції.

Зазначимо, що Макрон вже заявляв про необхідність "гарантій безпеки" для РФ, проте не уточнив, яким чином їй мають гарантувати безпеку.

У Польщі назвали його пропозицію стратегічною фатальною помилкою, у Німеччині - щонайменше дивною, у Фінляндії заявили про неможливість таких припущень, та нагадали, що саме Кремль ігнорує міжнародний порядок та загарбує чужі території.

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