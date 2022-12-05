МЗС Фінляндії розкритикувало пропозицію Макрона щодо "гарантій безпеки" для Росії

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про нібито необхідність "гарантій безпеки" для Росії. У Фінляндії не підтримали його слова, оскільки саме Кремль ігнорує міжнародний порядок та загарбує чужі території.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yle .

За словами голови МЗС Фінляндії Пекки Хаавісто, через розв'язану Росією війну, саме Україна та інші країни потребують "гарантій безпеки".

"У ситуації, що склалася, нам потрібні гарантії саме проти Росії. Це стосується як України, так і інших країн", - заявив Хаавісто.

Під час пресконференції голова МЗС наголосив на тому, що Росія продовжує йти проти міжнародного порядку та виступає в ролі загарбника чужих територій. Водночас як приклад він нагадав про конфлікт у Грузії, незаконну окупацію Криму та східної території України.