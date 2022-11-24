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Макрон про ракетні удари по Україні: не мають бути безкарними

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Президент Франції Еммануель Макрон вважає російські ракетні удари по Україні воєнним злочином, який не повинен залишатися безкарним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Сьогодні були масовані обстріли України, внаслідок чого більша частина країни залишилася без води та електрики. Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином і не повинен залишатися безкарним", - зазначив Макрон.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що жахлива тактика російських ракетних ударів не зламає рішучості західних партнерів України.

А президент Володимир Зеленський на засіданні Ради безпеки ООН назвав російські удари 23 листопада злочином проти людяності.

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