Зеленський на Радбезі ООН назвав удари Росії злочином проти людяності
Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішні обстріли української інфраструктури "злочином проти людяності". Він також закликав членів Ради безпеки ООН ухвалити резолюцію, яка б засуджувала будь-які форми енергетичного терору Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його онлайн-звернення.
"Чого Росія хоче добитися? Коли температури нижче за нуль і мільйони людей не мають електрики, води, продовольства. Це очевидний злочин проти людяності", - зазначив він.
Також, за словами Зеленського, РФ не повинна брати участь у голосуваннях, які стосуються її агресії проти України.
"Терористична держава не може брати участь у жодних голосуваннях з приводу своєї агресії, свого терору, це глухий кут", - сказав президент.
Зеленський також закликав змінити практику, за якої РФ як країна-терорист має право вето на будь-які рішення Ради безпеки, зокрема стосовно її агресії проти України.
Крім того, Зеленський закликав експертів ООН приїхати до України та особисто проінспектувати українські об'єкти критичної інфраструктури, а Радбез ООН - підтримати раніше презентовану ним українську формулу миру.
"Сьогодні за один день прилетіло 70 ракет - ось російська формула терору", - наголосив президент.
Нагадаємо, сьогодні Росія завдала сьомого за рахунком масованого ракетного удару по об'єктах української інфраструктури. У зв'язку з цим Україна ініціювала екстрене засідання Ради безпеки ООН.
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