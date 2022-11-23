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Блінкен про ракетні удари: жахлива тактика РФ не зламає рішучості партнерів України

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Вашингтон, Середа 23 листопада 2022 23:31
Блінкен про ракетні удари: жахлива тактика РФ не зламає рішучості партнерів України Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Сполучені Штати Америки засуджують російські ракетні удари по Україні 23 листопада, але запевняють, що вони не зламають рішучості західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter державного секретаря Ентоні Блінкена.

"Мільйони людей по всій Україні шукали притулку, коли сьогодні Росія знову обрушила ракетний дощ. Атаки на інфраструктуру покликані тримати цивільне населення України в холоді та невіданні. Ця жахлива тактика не зломить рішучості України та її партнерів", - зазначив він.

Крім того, на ракетні атаки відреагував голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Рішуче засуджую злочинні напади Росії, що поновилися, на цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури в Україні: масові відключення електроенергії, у тому числі в Молдові. Позбавлення мільйонів електрики, води та опалення взимку жорстоко і нелюдяно. Підтримка ЄС Україні та Молдові не слабшає", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони США оголосило про виділення чергового пакету на 400 млн доларів, до якого увійдуть додаткові ракети для систем ППО та інші боєприпаси.

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