Макрон о ракетных ударах по Украине: не должны быть безнаказанными

Президент Франции Эммануэль Макрон считает российские ракетные удары по Украине военным преступлением, которое не должно оставаться безнаказанным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Сегодня были массированные обстрелы Украины, в результате чего большая часть страны осталась без воды и электричества. Любой удар по гражданской инфраструктуре является военным преступлением и не должен оставаться безнаказанным", - отметил Макрон.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ужасная тактика российских ракетных ударов не сломит решимости западных партнеров Украины.
А президент Владимир Зеленский на заседании Совета безопасности ООН назвал российские удары 23 ноября преступлением против человечности.
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