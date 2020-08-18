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Макрон з Путіним обговорили Білорусь

Москва, Вівторок 18 серпня 2020 14:54
Макрон з Путіним обговорили Білорусь
Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

У Кремлі розповіли деталі розмови

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі. У Кремлі розповіли деталі розмови лідерів країн.

Про це повідомляє ТАСС.

Як наголошується, Путін у телефонній розмові з Макроном заявив про неприпустимість втручання у внутрішні справи Білорусь.

"При обговоренні ситуації, що загострилася в Білорусі Володимир Путін підкреслив неприпустимість втручання у внутрішні справи Білорусі та тиск на білоруське керівництво. З обох сторін виражена зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні проблем", - повідомили в Кремлі.

Сторони також обговорили лівійську кризу.

Нагадаємо, раніше лідери Франції та Чехії виступили з підтримкою протестувальників в Білорусі.

Так, Макрон закликав ЄС "мобілізуватися" разом з демонстрантами. Він зазначив, що Європейський союз повинен продовжувати мобілізацію разом з сотнями тисяч білорусів, які мирно демонструють повагу своїх прав, свобод і суверенітету.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель і Путін обговорили ситуацію в Білорусі.

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Новини України Володимир ПутінБілорусьЕммануель Макрон
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