Макрон з Путіним обговорили Білорусь

У Кремлі розповіли деталі розмови
Президент Франції Еммануель Макрон обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі. У Кремлі розповіли деталі розмови лідерів країн.
Про це повідомляє ТАСС.
Як наголошується, Путін у телефонній розмові з Макроном заявив про неприпустимість втручання у внутрішні справи Білорусь.
"При обговоренні ситуації, що загострилася в Білорусі Володимир Путін підкреслив неприпустимість втручання у внутрішні справи Білорусі та тиск на білоруське керівництво. З обох сторін виражена зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні проблем", - повідомили в Кремлі.
Сторони також обговорили лівійську кризу.
Нагадаємо, раніше лідери Франції та Чехії виступили з підтримкою протестувальників в Білорусі.
Так, Макрон закликав ЄС "мобілізуватися" разом з демонстрантами. Він зазначив, що Європейський союз повинен продовжувати мобілізацію разом з сотнями тисяч білорусів, які мирно демонструють повагу своїх прав, свобод і суверенітету.
Також РБК-Україна писало, що сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель і Путін обговорили ситуацію в Білорусі.