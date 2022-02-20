UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Макрон и Путин планируют договориться о прекращении огня на Донбассе

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона. Стороны подняли вопрос обострения ситуации на Донбассе и договорились попытаться достичь прекращения огня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Лидеры стран обсудили важность поддержки дипломатического решения кризиса на востоке Украины и делать все необходимое для ее решения.

В ближайшие дни состоится встреча министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Также договорились работать над организацией встречи трехсторонней рабочей группы по ситуации в Украине в ближайшие часы.

Напомним, РБК-Украина также писало и о телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном. Стороны также обсудили пути деэскалации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияУкраинаРоссийская ФедерацияДонбасс