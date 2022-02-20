Макрон та Путін планують домовитись про припинення вогню на Донбасі

Сьогодні відбулась телефонна розмова президента Російської Федерації Володимира Путіна та лідера Франції Еммануеля Макрона. Сторони порушили питання загострення ситуації на Донбасі та домовились спробувати досягти припинення вогню.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Лідери країн обговорили важливість підтримки дипломатичного вирішення кризи на сході України і робити усе необхідне для її розв’язання.
Найближчими днями відбудеться зустріч міністра закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
Також домовились працювати над організацією зустрічі тристоронньої робочої групи щодо ситуації в Україні в найближчі години.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про телефонну розмову президента України Володимира Зеленського з Емманюелем Макроном. Сторони також обговорили шляхи деескалації.