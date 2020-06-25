Макрон и Путин обсудят вопросы безопасности в Украине

Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (kremlin.ru)

Встреча состоится в формате видеоконференции

Завтра, 26 июня, президент Франции Эммануэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин проведут видеоконференцию. Лидеры стран обсудят вопросы безопасности в Украине, Ливии и Иране.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в пресс-службе Макрона, сейчас в кризисных ситуациях необходимо достичь прогресса.

"Необходим дальнейший прогресс по повестке дня, что касается кризисов, особенно в Украине", - сказано в заявлении Елисейского дворца.

Кроме того, Макрон ранее призвал Европу пересмотреть стратегическое партнерство с Россией. Он считает, что политика Москвы за последние годы не привела к успеху.

Напомним, Макрон и Путин уже обсуждали войну на Донбассе в ходе телефонного разговора

Также до пандемии коронавируса Макрон заявлял, что война в Украине не является препятствием для улучшения отношений с Россией.

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Автор: Андрей Козловский