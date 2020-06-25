Макрон і Путін обговорять питання безпеки в Україні

Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (kremlin.ru)

Зустріч відбудеться у форматі відеоконференції

Завтра, 26 червня, президент Франції Еммануель Макрон та його російський колега Володимир Путін проведуть відеоконференцію. Лідери країн обговорюватимуть питання безпеки в Україні, Лівії та Ірані.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили у прес-службі Макрона, наразі у кризових ситуаціях необхідно досягнути прогресу.

"Необхідний подальший прогрес за порядком денним, що стосується криз, особливо в Україні", - сказано в заяві Єлисейського палацу.

Крім того, Макрон раніше закликав Європу переглянути стратегічне партнерство з Росією. Він вважає, що політика щодо Москви за останні роки не привела до успіху.

Нагадаємо, Макрон та Путін вже обговорювали війну на Донбасі в ході телефонної розмови

Також до пандемії коронавірусу Макрон заявляв, що війна в Україні не є перешкодою для поліпшення відносин з Росією.

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Автор: Андрій Козловський