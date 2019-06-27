Макрон і Путін обговорять підготовку саміту в нормандському форматі

Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (kremlin.ru)

Тему нормандського формату обговорять в рамках саміту G20 в Токіо

На полях саміту "Великої двадцятки" в Токіо (Японія) президент Франції Еммануель Макрон обговорить з російським лідером Володимиром Путіним підготовку саміту в нормандському форматі щодо Донбасу. Про це заявила посол Франції в Росії Сільві Берманн, передають російські ЗМІ.

Берман підтвердила, що Макрон має намір в найближчому майбутньому організувати саміт у "нормандському форматі".

"Він продовжує регулярний діалог з президентом Путіним щодо Сирії щодо цілого ряду питань, які викликають взаємний інтерес. Завтра відбудеться їх особиста зустріч у Осаці", - додала посол.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп закликав російську владу активізувати контакти з Україною.

До цього президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановані на липень.

"Ми обговорювали дати... Йшлося про те, щоб проводити переговори після парламентських виборів в Україні. Я хочу, щоб ця зустріч відбулася терміново, тому перша робоча зустріч (в нормандському форматі, - ред.) запланована вже в липні. Віримо в перемогу і завершення війни", - зауважив Зеленський.