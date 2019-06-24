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Франция призвала РФ активизировать контакты по Донбассу

Новости » Политика    24.06.2019 - 20:22
Франция призвала РФ активизировать контакты по Донбассу
Фото: Эдуард Филипп (flickr.com/bellissimo54)

Филипп призвал "захватить новый политический контекст в Украине"

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп в ходе рабочего визита своего российского коллеги Дмитрия Медведева призвал Российскую Федерацию активизировать контакты по Донбассу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Как сообщается, Филипп призвал Дмитрия Медведева "захватить новый политический контекст в Украине" после избрания нового президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль. 

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что встреча советников в "нормандском формате" состоится 12 июля.

Кроме того, президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время встретятся для подготовки встречи.

Также Зеленский заявил, что Российская Федерация должна выполнить решение Международного Трибунала и освободить 24 украинских моряков, которые были захвачены вблизи Керченского пролива осенью прошлого года.

 

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