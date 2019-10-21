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Макрон и Путин обсудили встречу в нормандском формате

Новости » Политика    21.10.2019 - 20:13
Макрон и Путин обсудили встречу в нормандском формате
Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Путин (kremlin.ru)

Разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе французской стороны

Президенты Франции и Российской Федерации в понедельник, 21 октября, в ходе телефонного разговора обсудили возможность проведения следующего саммита в нормандском формате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как сообщается, разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе французской стороны.

Отмечается, что Владимир Путин "вновь акцентировал целесообразность его (саммита - ред.) тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения минских соглашений".

"Достигнута договоренность, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - говорится в сообщении.

Также в Кремле заявили, что "от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе".

"Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 октября Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки". Также они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также текущие переговоры о продолжении транзита газа через Украину

Ранее помощник президента Российской Федерации по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия не видит особого продвижения по подготовке саммита в нормандском формате.

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Новости Украины Владимир Путиннормандский форматЭммануэль Макрон
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