Макрон і Путін обговорили зустріч у форматі нормандському

Фото: Еммануель Макрон і Володимир Путін (kremlin.ru)

Розмови лідерів двох країн відбувся з ініціативи французької сторони

Президенти Франції та Російської Федерації у понеділок, 21 жовтня, в ході телефонної розмови обговорили можливість проведення наступного саміту нормандському форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Як повідомляється, розмови лідерів двох країн відбувся з ініціативи французької сторони.

Зазначається, що Володимир Путін "знову акцентував доцільність його (саміту - ред.) ретельної підготовки, що дозволило б виробити нові кроки в контексті повного виконання мінських угод".

"Досягнута домовленість, що відповідна робота буде продовжена помічниками лідерів та міністерствами закордонних справ", - йдеться в повідомленні.

Також у Кремлі заявили, що "від Києва потрібна безумовна реалізація всіх домовленостей, досягнутих в "нормандському форматі" та в контактній групі".

"Насамперед, це стосується розведення сил і коштів на двох узгоджених ділянках лінії зіткнення біля населених пунктів Золоте і Петровське, а також імплементації в українське законодавство "формули Штайнмайера", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 жовтня Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонної розмови обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки". Також вони обговорили ситуацію в Сирії та Лівії, а також поточні переговори про продовження транзиту газу через Україну

Раніше помічник президента Російської Федерації з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що Росія не бачить особливого просування по підготовці саміту в нормандському форматі.