UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон провів "чітку і чесну" розмову з Маском щодо контенту в Twitter

Фото: Макрон зустрівся з Маском з приводу Twitter (twitter.com/EmmanuelMacron)
Автор: Антон Малиновський

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з власником Twitter Ілоном Маском і провів з ним "чітку і чесну" розмову щодо модерації контенту в соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Еммануеля Макрона.

Макрон заявив, що "ніде нема місця екстремістському та войовничому контенту".

"Прозора політика щодо користувачів, значне посилення модерації контенту та захист свободи слова: Twitter повинен докласти зусиль, щоб відповідати європейським нормам", - заявив Макрон.

Нагадаємо, що Європейський Союз може заблокувати соцмережу Twitter, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, якщо та не буде дотримуватись правил ЄС з модерації контенту.

Також повідомлялось, що генеральний директор компанії Apple Тім Кук запевнив підприємця Ілона Маска, який володіє компанією Twitter та однойменною соцмережею, у тому, що видалення програми Twitter із магазину App Store не планувалося.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
TwitterИлон МаскЕммануель Макрон