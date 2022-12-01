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Ілон Маск зустрівся з главою Apple, щоб залагодити розбіжності щодо Twitter

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Четвер 01 грудня 2022 04:31
Ілон Маск зустрівся з главою Apple, щоб залагодити розбіжності щодо Twitter Фото: Ілон Маск пообіцяв випустити власну модель смартфона (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний директор компанії Apple Тім Кук запевнив підприємця Ілона Маска, який володіє компанією Twitter та однойменною соцмережею, у тому, що видалення програми Twitter із магазину App Store не планувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Маска.

У середу Маск заявив, що відвідав штаб-квартиру Apple і поговорив із Куком.

"Серед іншого ми розібралися з непорозумінням щодо можливого видалення Twitter з App Store. Тім ясно дав зрозуміти, що Apple ніколи не розглядала таку можливість", - йдеться у повідомленні.

Раніше підприємець стверджував, що Apple погрожувала видалити програму Twitter із магазину App Store.

Крім того, Маск зазначив, що Apple майже перестала розміщувати рекламу на його платформі, поставивши питання про те, чи означає це, що в компанії "ненавидять свободу слова".

Підприємець також організував на своїй сторінці опитування з метою з'ясувати думку користувачів про те, чи має Apple оприлюднити всі випадки цензури щодо своїх користувачів.

Нагадаємо, нещодавно Маск відновив обліковий запис колишнього американського президента Дональда Трампа у Twitter.

Перед цим мільярдер також провів опитування.

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Twitter Илон Маск
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