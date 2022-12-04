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Макрон провел "четкий и честный" разговор с Маском о контенте в Twitter

Фото: Макрон встретился с Маском по поводу Twitter (twitter.com/EmmanuelMacron)
Автор: Антон Малиновский

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с владельцем Twitter Илоном Маском и провел с ним "четкий и честный" разговор о модерации контента в соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Эммануэля Макрона.

Макрон заявил, что "нигде нет места экстремистскому и воинственному контенту".

"Прозрачная политика в отношении пользователей, значительное усиление модерации контента и защита свободы слова: Twitter должен приложить усилия, чтобы соответствовать европейским нормам", - заявил Макрон.

Напомним, что Европейский Союз может заблокировать соцсеть Twitter, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, если та не будет соблюдать правила ЕС по модерации контента.

Также сообщалось, что генеральный директор компании Apple Тим Кук заверил предпринимателя Илона Маска, владеющего компанией Twitter и одноименной соцсетью, в том, что удаления программы Twitter из магазина App Store не планировалось.

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