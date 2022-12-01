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ЄС пригрозив Маску блокуванням Twitter, - FT

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ЄС, Четвер 01 грудня 2022 05:50
ЄС пригрозив Маску блокуванням Twitter, - FT Фото: Євросоюз може заблокувати Twitter (GettyImafes)
Автор: Антон Малиновський

Європейський союз може заблокувати соцмережу Twitter, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, якщо та не буде дотримуватись правил ЄС з модерації контенту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Financial Times.

30 листопада глава європейської промисловості Тьєррі Бретон провів відеозустріч з Маском, де заявив, що у разі недотримання правил, Twitter можуть заблокувати або оштрафувати на суму до 6% від світового обігу.

"Twitter має дотримуватися контрольного списку правил, включно з відмовою від довільного підходу до відновлення заблокованих користувачів, агресивного поширення дезінформації та згодою на "широкий незалежний аудит" платформи до наступного року", - пише видання.

Також зазначається, що серед вимог ЄС є надання чітких критеріїв за якими користувачів можуть забанити.

Нагадаємо, що генеральний директор компанії Apple Тім Кук запевнив підприємця Ілона Маска, який володіє компанією Twitter та однойменною соцмережею, у тому, що видалення програми Twitter із магазину App Store не планувалося.

Раніше також повідомлялося, що Маск відновив обліковий запис колишнього американського президента Дональда Трампа у Twitter.

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