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Макрон провів "чітку і чесну" розмову з Маском щодо контенту в Twitter

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США, Неділя 04 грудня 2022 02:11
Макрон провів "чітку і чесну" розмову з Маском щодо контенту в Twitter Фото: Макрон зустрівся з Маском з приводу Twitter (twitter.com/EmmanuelMacron)
Автор: Антон Малиновський

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з власником Twitter Ілоном Маском і провів з ним "чітку і чесну" розмову щодо модерації контенту в соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Еммануеля Макрона.

Макрон заявив, що "ніде нема місця екстремістському та войовничому контенту".

"Прозора політика щодо користувачів, значне посилення модерації контенту та захист свободи слова: Twitter повинен докласти зусиль, щоб відповідати європейським нормам", - заявив Макрон.

Нагадаємо, що Європейський Союз може заблокувати соцмережу Twitter, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, якщо та не буде дотримуватись правил ЄС з модерації контенту.

Також повідомлялось, що генеральний директор компанії Apple Тім Кук запевнив підприємця Ілона Маска, який володіє компанією Twitter та однойменною соцмережею, у тому, що видалення програми Twitter із магазину App Store не планувалося.

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Twitter Илон Маск Еммануель Макрон
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