Макрон провів "чітку і чесну" розмову з Маском щодо контенту в Twitter
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з власником Twitter Ілоном Маском і провів з ним "чітку і чесну" розмову щодо модерації контенту в соцмережі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Еммануеля Макрона.
Макрон заявив, що "ніде нема місця екстремістському та войовничому контенту".
"Прозора політика щодо користувачів, значне посилення модерації контенту та захист свободи слова: Twitter повинен докласти зусиль, щоб відповідати європейським нормам", - заявив Макрон.
Нагадаємо, що Європейський Союз може заблокувати соцмережу Twitter, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, якщо та не буде дотримуватись правил ЄС з модерації контенту.
Також повідомлялось, що генеральний директор компанії Apple Тім Кук запевнив підприємця Ілона Маска, який володіє компанією Twitter та однойменною соцмережею, у тому, що видалення програми Twitter із магазину App Store не планувалося.
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