Макрон провів "чітку і чесну" розмову з Маском щодо контенту в Twitter

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з власником Twitter Ілоном Маском і провів з ним "чітку і чесну" розмову щодо модерації контенту в соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, що Європейський Союз може заблокувати соцмережу Twitter, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, якщо та не буде дотримуватись правил ЄС з модерації контенту.

Також повідомлялось, що генеральний директор компанії Apple Тім Кук запевнив підприємця Ілона Маска, який володіє компанією Twitter та однойменною соцмережею, у тому, що видалення програми Twitter із магазину App Store не планувалося.

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