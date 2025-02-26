Макрон провів брифінг для лідерів країн ЄС після переговорів з Трампом
Президент Франції Еммануель Макрон після своєї поїздки до США провів брифінг для лідерів країн Євросоюзу. Він розповів про зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Євроради Антоніу Кошту в соцмережі X і Макрона в соцмережі X.
За словами Кошти, такий брифінг відбувся в онлайн-форматі в рамках роботи для "тісної європейської координації".
"Дуже корисний (брифінг - ред.), щоб підготувати нашу спеціальну Європейську раду 6 березня, на якій ми ухвалимо рішення про нашу підтримку України і зміцнення європейської оборони", - додав Кошту.
Зі свого боку Макрон написав, що у відеоконференції брали участь лідери всіх 27 країн Євросоюзу.
"Після моїх обговорень з президентом Трампом у Вашингтоні та під час підготовки до Європейської ради 6 березня ми підтвердили нашу прихильність до спільної роботи зі створення умов для міцного і надійного миру в Україні та безпеки Європи", - зазначив президент Франції.
Поїздка Макрона до Вашингтона
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон відвідав Вашингтон у понеділок, 24 лютого. Він приїжджав до Білого дому, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.
Під час зустрічі з Макроном в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп заявив про те, що війна Росії проти України нібито може закінчитися протягом наступних тижнів.
Також Трамп відмовився називати главу Кремля Володимира Путіна диктатором. Так він нещодавно охарактеризував президента України Володимира Зеленського.
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