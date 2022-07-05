Макрон провел встречу с Шольцем: что обсуждали
В Париже 4 июля состоялась встреча лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца. Стороны обсудили ряд важных вопросов, включая последующие меры в поддержку Украины.
Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
В администрации Макрона рассказали, что в разговоре с Шольцем лидеры подняли, в частности, вопрос о принятии мер на пути к достижению энергетической независимости Европы, проблем обороны и стратегических ресурсов.
Также встречу прокомментировал канцлер ФРГ. Он поблагодарил Макрона за прием.
"То ли встреча G7 в Эльмау, то ли саммит НАТО, то ли Париж - хорошо, что мы продолжаем обмениваться мнениями по многим важным темам современности", - добавил он.
Напомним, ранее Макрон и Шольц приезжали в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время визита французский президент заявил, что Париж предоставит Киеву еще шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок "Цезарь".
В то же время в Германии пока тормозят передачу Украине вооружений. Сообщалось, что передача обещанного тяжелого вооружения затягивается из-за якобы недопонимания между правительствами стран.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.