Макрон провел встречу с Шольцем: что обсуждали

В Париже 4 июля состоялась встреча лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца. Стороны обсудили ряд важных вопросов, включая последующие меры в поддержку Украины.

Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

В администрации Макрона рассказали, что в разговоре с Шольцем лидеры подняли, в частности, вопрос о принятии мер на пути к достижению энергетической независимости Европы, проблем обороны и стратегических ресурсов.

Также встречу прокомментировал канцлер ФРГ. Он поблагодарил Макрона за прием.